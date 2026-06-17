「ぴえろ魔法少女シリーズ Anniversary Blu-ray BOX」の発売を記念し、特別番組『「ぴえろ魔法少女シリーズ」同窓会スペシャル』の放送・配信が決定した。『魔法の天使クリィミーマミ』『魔法の妖精ペルシャ』『魔法のスターマジカルエミ』『魔法のアイドルパステルユーミ』の4作品を中心に、ヒロインやメインキャストが集結して当時を振り返る。【写真】40周年を迎える『魔法のスターマジカルエミ』キービジュアル番組には、