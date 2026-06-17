◆第２回しらさぎＳ・Ｇ３（６月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝６月１７日、栗東トレセン抜群の瞬発力だ。キープカルム（牡５歳、栗東・中竹和也厩舎、父ロードカナロア）は栗東・坂路を単走。残り２ハロン過ぎで鞍上が手綱を大きく動かして合図を送ると、パワフルかつリズミカルな脚さばきでスピードを上げた。５３秒２―１２秒６で加速ラップを刻んでフィニッシュ。中竹調教師は「しっかり負荷をかける予