女優でアーティストの松田ゆう姫が１７日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。バラエティー番組に出始めの頃の炎上騒動を振り返る一幕があった。この日の視聴者生投票のテーマ「ぶっつけ本番で挑んだことがありますか？」について聞かれると「今思えば、バラエティー番組に一番最初に出たヤツなんかは台本もほぼ読まずに、なんか『ありのままで』みたいなことを言