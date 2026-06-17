メ～テレ（名古屋テレビ） おととし、愛知県弥富市のアパートに放火し、住人3人を殺害したなどとされる男に検察側は無期懲役を求刑しました。 殺人と現住建造物等放火などの罪に問われているのは、弥富市の無職・佐藤忍被告（64）です。 起訴状などによりますと、佐藤被告はおととし1月、弥富市のアパートの通路にあった衣類などに放火し、男女3人を殺害したなどの罪に問われています。 17日の裁判