メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋大学の学園祭で13日に予定されていた自衛隊の出展が急遽中止されたことについて、防衛省はＳＮＳで「極めて遺憾で看過できるものではない」とコメントしました。 防衛省のＳＮＳによりますと、展示は自衛隊の愛知地方協力本部が、名古屋大学の名大祭実行委員会から依頼を受けたもので、自衛隊の災害派遣活動などについて理解を深めてもらうことを目的に準備していました。 しかし