◆男女サッカー◇全国高校総体北海道予選（１７日、札幌厚別公園競技場）▽女子決勝北海道大谷室蘭２―１北海道文教大付北海道大谷室蘭が接戦をものにし、２年連続８度目の優勝を飾った。北海道文教大付戦は前半４分、ＦＷ白濱彩夏主将（３年）の２試合連続弾で先制。同１０分にはＤＦ中島千晴（１年）が「うれしい。最高です」と破顔した公式戦初ゴールで加点。後半は相手の反撃を１失点に抑え、２―１で勝利した。連覇に貢