©️Atsushi Nishigori, CloverWorks/Project GTQアニメ監督・アニメーターの錦織敦史 × アニメーション制作スタジオ・CloverWorksのタッグで贈る、オリジナルアニメーション映画『GROTESQQQUE-グロテスク-』に、総勢35名のアーティストが参加することが明らかになった。本映画は、それぞれに異なる世界観を持つ『エリィアンズ』、『夜露死駆★少女』（読み：よろしくしょうじょ）、『ノクターン〜このグロテスクな夜に