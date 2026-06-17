プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年6月16日にユーチューブを更新し、元ロッテ監督・吉井理人氏（61）の楽天監督就任について「どういう神経なのかな」と球団の姿勢に苦言を呈した。「GMが現場に降りて指揮を振るう方が賢明な策だった」楽天は17日、吉井氏が新監督に就任することを発表した。19日にZOZOマリンスタジアムで再開されるリーグ戦のロッテ戦からチームを指揮するという。楽天は今季、