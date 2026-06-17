◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―楽天（１７日・甲子園）阪神は“元の形”で交流戦ラストゲームに向かう。５月２３日・巨人戦（東京ドーム）以来、１９試合ぶりに森下が「３番・右翼」、佐藤が「４番・三塁」の布陣。ドラフト１位・立石（創価大）が三塁に入ることで両者ともポジションが変わっていたが、慣れ親しんだ場所に戻って戦う。以下、両チームのスターティングメンバー。「楽天」１番・三塁平良２番・右