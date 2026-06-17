マルナカパワーシティ善通寺店で行われた体験会善通寺市与北町 香川県で初めて「電子投票」を行うための条例を制定した善通寺市で、市民に向けた体験会が行われています。 善通寺市のスーパーでは買い物客らが市の選挙管理委員会の職員の説明を受けながら、タブレット端末を使った模擬電子投票を体験しました。 タブレット端末の画面をタッチペンで3回タッチすれば投票は完了、所要時間は数十