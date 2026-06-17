手打ちうどん 清水屋／肉ぶっかけ 国が毎月行っている調査で、輸入牛肉の6月の店頭平均価格が過去最高になりました。さぬきうどん店も打撃を受けています。 高松市の「手打ちうどん 清水屋」です。 （松木梨菜リポート）「数あるメニューの中で今人気なのが肉ぶっかけです。この肉ぶっかけがピンチを迎えています」 清水屋の肉ぶっかけうどんには60gの牛肉がのっています。 （客は―）「お