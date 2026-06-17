フィリピンの被災地に派遣／祖母井利昭さん・真治スサンさん フィリピンで被災者を支援します。2026年6月8日にフィリピンのミンダナオ島付近で発生した地震の被災者を支援するため、岡山市に本部を置く国際医療ボランティア「AMDA」が17日、調整員2人を現地に派遣しました。 AMDAの職員、祖母井利昭（うばがい・としあき）さんと、フィリピン出身の真治（しんじ）スサンさんは、フィリピンで食料品や水、薬などを調達し