JリーグとJFAのコラボグッズに注目Jリーグと日本サッカー協会（JFA）が発表している「2026 日本代表選出メンバーグッズ」が「W杯イヤーならでは」「クラブファンも代表ファンも楽しめる」など注目を集めている。今回発売されているグッズは日本代表ユニフォーム姿とJクラブユニフォーム姿がデザインされた特別仕様。Tシャツ、マフラータオルの2種類で展開されている。なお「近日中に全選手展開予定です」と注意書きがあり、今