オランダ戦後の会見で自ら語ったオランダへの感謝オランダ戦後の森保一監督の会見が話題になった。最後に自らマイクを握り、口にしたオランダへの感謝。常に先人へのリスペクトと感謝を忘れない森保監督「らしい」言動だった。ドーハの悲劇で出場を逃した1994年大会開催地アメリカでのW杯、当時監督だったハンス・オフト氏らの母国オランダとの対戦に募る想いがあったようだ。オフト氏が初のプロ、初の外国人として日本代表監