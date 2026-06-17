米国とイランの終戦合意で緊迫する中東情勢は沈静化し、フランスのエビアンに集まった主要7カ国（G7）首脳の視線はウクライナ戦争へ向かった。首脳らは4年4カ月にわたり続く戦争を終わらせるためにロシアにさらなる圧力をかけることに同意した。G7首脳は16日、ウクライナのゼレンスキー大統領とともにウクライナ支援と戦争終息に向けた案を議論した。会議結果は公開されていないが、フランス外交消息筋はAFP通信に「首脳らは石油と