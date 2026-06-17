無事、＜竜ノ巣＞にたどり着いたリョウとレオ。いざ＜竜医大＞入学試験に臨むが、文字を禁じられていたリョウがペーパーテストに太刀打ちできるはずもなく……。【後編を読む】「嫌な感じだ…」治療するのは山のように巨大な竜!?妄言者と嘲笑われた少年が見た“死の予兆”〈「嫌な感じだ…」治療するのは山のように巨大な竜!?妄言者と嘲笑われた少年が見た“死の予兆”〉へ続く（庵野ゆき,月島さと／文春コミック）