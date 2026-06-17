〈（おれここまで来れました…）差別され、文字を禁じられた少年が＜医大＞の入試に挑む――！〉から続く筆記試験が終わり、入学試験は竜との対面を残すのみ。竜がいる＜赤の津波＞に向かう受験生たちは突如地響きのような音と揺れに遭遇する。その正体は竜の鳴き声。桁違いのスケールで存在する竜に多くの受験生は恐怖するが……。【第1話を読む】「卑しい物乞い」「無能人種」生まれを理由に差別された少年が名医として名を