東京・武蔵野市の住宅で今年2月、3歳の娘を殺害しようとしたとして母親（46）が逮捕された事件で、東京地検立川支部はきょう（17日）付で、母親を不起訴処分にしたと明らかにしました。この事件は今年2月1日、東京・武蔵野市の住宅で3歳の娘を包丁で刺して殺害しようとしたとして、無職の母親（46）が現行犯逮捕されたものです。娘は搬送先の病院で死亡していて、母親は当時8歳の息子への殺人未遂の疑いでも送致されていました。東