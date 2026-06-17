伊藤匠叡王に斎藤慎太郎八段が挑戦する第11期叡王戦五番勝負（主催：不二家、特別協賛：ひふみ ）の第5局が、5月31日に千葉県柏市「柏の葉カンファレンスセンター」で行われた。【画像】不二家のおかしをパクパクと…中継カメラに映らなかった控室の写真を見る昨年、斎藤は同じく叡王戦五番勝負で伊藤に挑戦し、フルセットの末に敗れている。しかし今期も本戦トーナメントを勝ち上がり、挑戦者決定戦では永瀬拓矢九段を破り、