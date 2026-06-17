バレーボールSVリーグのサントリーサンバーズ大阪が17日に、来シーズン（2026−27）の体制を公式サイトで発表。新キャプテンに日本代表の小野寺太志（30）が就任した。【日程・結果】ネーションズリーグ勝負の日本ラウンドは“大阪” ！ 女子は7月8日、男子は7月15日からスタート今シーズン（2025−26）キャプテンを務めた郄橋藍（24）やリベロの小川智大（29）のポルトガル移籍や、ドミトリー・ムセルスキー（37）の引退な