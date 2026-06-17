今週のレギュラーガソリンの全国平均価格は、1リットルあたり169.7円となり、2週間ぶりに値上がりしました。【映像】ガソリン全国平均価格 2週間ぶり値上がり資源エネルギー庁によりますと、きょう発表された今月15日時点のレギュラーガソリンの全国平均価格は、前の週から0.2円高い、1リットルあたり169.7円でした。政府はガソリン価格を170円程度に抑えるため、石油元売り会社に補助金を支給していますが、18日からの補助