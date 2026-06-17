フランス・エビアンで開催されているG7サミット＝主要7カ国の首脳会議が取りまとめる分野別の共同声明の原案が判明した。エネルギーや重要鉱物に関する高市総理大臣の提案が全て盛り込まれたことがわかった。エネルギー安全保障に関する共同声明には、G7サミットで高市総理が提案した石油備蓄の強化支援などが詳細に記され、「ホルムズ海峡を通じたいかなる形の課徴金もない自由かつ安全な航行の迅速な回復」を目指すことや、「IEA