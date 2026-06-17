〈「イトタクは間違いなく読み切ってます」叡王戦の最終局、佐々木勇気は大盤解説会の“主役”として、ライバルへの評価を惜しみなく語った〉から続く伊藤匠叡王に斎藤慎太郎八段が挑戦する第11期叡王戦五番勝負（主催：不二家、特別協賛：ひふみ）の第5局が、5月31日に千葉県柏市「柏の葉カンファレンスセンター」で行われた。【画像】不二家のおかしをパクパクと…中継カメラに映らなかった控室の写真を見る相掛かりとなった