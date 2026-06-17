バレーボールSVリーグの大河正明チェアマンが17日、都内での理事会後に取材対応。5月の男子代表活動中に昨季ウルフドッグス名古屋でプレーした佐藤駿一郎容疑者が大麻取締法違反（所持）の疑いで逮捕された事案について言及した。大河チェアマンは「誠に残念な事案があった」と切り出し「ご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ありませんでした。あってはならないことが起きた」と話した。佐藤容疑者は自由時間中にチームメートとパチ