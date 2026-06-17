飲食料品の消費減税をめぐり、社会保障国民会議の会合で、来年4月から2年間、消費税を「実質ゼロ」にする議長案が示されました。消費減税を実現するために、取りまとめに向けて踏み込んだ議長案ですが、消費減税に反対する野党もいる中、議論の集約は容易ではありません。自民党の小野寺税制調査会長が示した議長案では、「中東情勢を背景とした足下の物価高への対応」として、飲食料品の消費税率を来年4月から2年間、1％へ引き下