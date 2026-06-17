17日、参議院デジタルAI特別委員会において、立憲民主党の石垣のりこ議員が個人情報保護に関する質問を行った。審議では、法改正に伴う「統計特例」の対象範囲やAI開発におけるリスクが議論され、石垣氏は電動キックボード「LUUP」のデータ照合を例に挙げた「要配慮個人情報」の生成問題を指摘し、法制度自体についても「ザル法どころか筒状態」などと批判した。 【映像】「ザル法どころか筒」とバッサリの瞬間（実際の様子