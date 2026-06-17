JR東海は17日、2026年10月1日から東海道・山陽新幹線に新たな座席「Supreme Class（スプリームクラス）」を導入すると発表した。スプリームクラスは、グリーン車よりもさらに上質な設備とサービスを備え、“最上位クラス”として乗客にワンランク上の体験を提供する。完全個室と半個室の2タイプを展開スプリームクラスは、「Cabin（キャビン）」と呼ばれる完全個室と「Seat（シート）」と呼ばれる半個室の2タイプで構成される。キ