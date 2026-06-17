和歌山県漬物組合連合会は5月26日、みなべ町で第66回通常総会を開催し、令和7年度事業報告・収支決算、令和8年度事業計画・収支予算などを承認した。中田吉昭理事長（中田食品社長）は開会あいさつで、県の主要農産物であり、業界の重要な主原料である紀州梅について、「一昨年の凶作、昨年の天候被害に続き、今年も平年の半作になる見通し」と説明。「3年連続の不作が続く、経験したことのない厳しい経営環境に直面している」