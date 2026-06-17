全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・人形町のおばんざいの店『おばんざい三貴』です。ただいまと言いたくなる温かい味わい甘酒横丁近くの路地でこの店の赤提灯を見つけた時は何だかちょっとホッとした。からりと引き戸を開ければ割烹着姿の女将さん、カウンターには旬のおばんざいが仲良く並び、どれにしようかと迷いながら、他愛ない話をしたりしなかったり。指先ひとつ