北中米ワールドカップのオランダ戦で再認識させられたのは、「絶対に代えられない」チームの生命線が２ボランチの鎌田大地と佐野海舟だという点だ。実際、この試合でも２人はフル出場。消耗が激しいポジションにも関わらず、このポジションに交代枠を使わなかったこと自体が、森保一監督の信頼の厚さを物語る。チームの中核を担う存在であるだけに、鎌田と佐野が負傷や出場停止になった時のダメージは計り知れない。万が一に備