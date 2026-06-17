J１の?・ファーレン長崎は６月17日、大南拓磨がベルギー１部のルーベンから完全移籍で加入すると発表した。現在28歳のDFは鹿児島実業高から2016年にジュビロ磐田に加入。その後、柏レイソル、川崎フロンターレに所属し、24年８月に川崎からルーベンへ期限付き移籍。25年６月に完全移籍に切り替わり、直近のシーズンはリーグ戦22試合に出場し、１アシストをマークしていた。２シーズンぶりにJリーグへ復帰する大南は、長崎の