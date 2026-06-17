太平洋戦争末期に1200人以上が犠牲となった、佐世保空襲を後世に伝えるパネル展が佐世保市役所で開かれています。 焼け野原となった佐世保市中心部に、 小学校の焼け跡で授業を受ける児童の姿。 佐世保市の幹線道路沿いの建物は見る影もありません。 1945年6月29日未明、アメリカ軍のB29爆撃機が次々と襲来した佐世保空襲。 軍港都市として知られた街並みは市街地の3分の1を焼失し、12