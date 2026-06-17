元AKB48でタレントの西野未姫さんは6月16日、自身のInstagramを更新。ほほ笑ましい動画を公開しました。【動画】西野未姫が驚いた娘の行動「思いやりのあるいい子だなぁ」西野さんは「弟のがんばに『痛いの痛いの飛んでけ』って急にやってびっくりました保育園で覚えたのかな」とつづり、1本の動画を投稿。息子を抱く自身と、娘が映っています。娘は息子の手を取り、楽しそうに「痛いの痛いの飛んでけ」と言っています。その姿を