お笑い芸人・ゆってぃ（49）が17日、自身のスレッズを更新。久々の“夜遊び”で弾けすぎた妻の姿を伝えた。2022年4月に14歳年下の元グラビアアイドル・石川あんなと結婚し、昨年1月に長女が誕生したゆってぃ。この日は「昨夜は嫁ってぃさんがYOASOBI DAYでした」と、妻の息抜きのため、自身がワンオペで育児を担当したことを明かした。しかし「娘と朝起きたら廊下に服が点々と落ちていて辿るとリビングにブラとパンツで丸く