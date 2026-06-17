電機メーカー・シャープ公式X（旧Twitter）は6月17日に投稿を更新。初となるスマートウォッチを7月9日に発売すると発表しました。【写真】シャープが発表した初のスマートウォッチシャープ初のスマートウォッチ同アカウントは「シャープ初めてのスマートウォッチも7/9発売します。体内の水分の移動や糖の変化から摂取カロリーを自動で測定記録、水分バランスをモニターし水分補給をアラート、もちろん心拍数などのバイタルデータや