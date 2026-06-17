ルナール監督は前回大会でサウジアラビアを率い、アルゼンチンを下す大金星を挙げた (C)Getty Images北中米ワールドカップ（W杯）で現地時間6月20日に日本と対戦するチュニジアは、新指揮官の下、大会2戦目に臨む。初戦のスウェーデン戦に1-5で大敗を喫したことで同国サッカー連盟はサブリ・ラムーシ前監督を解任。エルヴェ・ルナール氏が日本戦より新たにチームを率いる。窮地に立たされたチュニジア代表は、指導者としての経験