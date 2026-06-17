NHKが17日、東京・渋谷の同局で定例会長・メディア総局長会見を行い、総力戦研究所所長・飯村穣氏の遺族である飯村豊氏の著書「総力戦研究所の真実――歴史の法廷に立つNHK」に見解を示した。同局は昨年8月に戦後80年企画としてNHKスペシャル「シミュレーション昭和16年夏の敗戦」を放送。猪瀬直樹氏のノンフィクションが原案で、日米開戦直前に設立された「総力戦研究所」が舞台。研究所では「圧倒的な敗北」とシミュレーシ