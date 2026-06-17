街中で見かける日本人の“当たり前”な行動。実はそれ、外国人から見ると驚異的な「特殊能力」の塊かもしれません。翻訳や通訳をこなすほど日本語に流暢な、在日9年目の中国人YouTuber・むいむいさん。彼女の著書『とある中国人のむいむいの「私たちはどうしても日本にムキになる」』は、生粋の中国人ならではの視点から、愛する「日本」の魅力とリアルな本音をユーモラスに描いた一冊です。今回は本書から一部を抜粋し、日本人の