巨人のライデル・マルティネス投手（29）が17日、中日時代の同僚でチームと契約合意に達した小笠原慎之介投手（28、前ナショナルズ2A）について語った。マルティネスは育成選手だった17年から、ともに移籍する24年まで中日で小笠原とプレーしており「うれしいニュース。一日でも早くジャイアンツの新しい仲間として、1軍で一緒にプレーできたらなと思っています」と笑顔を見せた。中日時代は「マルちゃん」「慎之介」と呼び