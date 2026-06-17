昨季までの監督だった吉井理人氏の楽天新監督就任にロッテナインも驚きの声を上げた。今季から選手会長を務める横山陸人投手は「めちゃくちゃビックリしましたね。朝起きてニュース見たら…何なんだろう？と。本当ビックリしました」と心境を明かした。19年ドラフト4位右腕は、現ドジャースの佐々木朗希と同期入団。1年目の投手コーチが吉井氏だった。7年目の今季、12球団トップの22セーブをマークしている守護神は「僕らの弱