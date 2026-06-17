幼い子供の、突然の発熱。ただでさえ焦ってしまうが、それが外出中のことだともっと大変だ。【思いもよらぬ展開】幼い子供を連れて苦労していたら、後ろから?追い抜き?…モヤモヤしてたけど埼玉県在住の30代女性（投稿時）・Aさんは、当時保育園に通っていた息子と名古屋に行った帰りに、その状況に陥った。しかも乗り込んだ電車は混雑していて、座る場所もなく......。＜Aさんからのおたより＞十数年前の名鉄電車での出来事です。