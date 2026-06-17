NHKの井上樹彦会長（68）が17日、東京・渋谷の同局で定例会長・メディア総局長会見を行い、過去の人気コンテンツを米動画配信大手「Netflix」（ネットフリックス）を通じて世界配信することを発表したことについて、民放から批判が出ていることについて見解を示した。NHKのコンテンツのネットフリックスによる世界配信を決めたことに、今月4日に行われた定例会見で、テレビ東京の吉次弘志社長は「受信料で成り立っているNHKは