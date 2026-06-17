キーエンス100％出資の新規事業会社、メイカーズは、熱中症対策バンド「Heat Core Band」のAmazon一般販売を開始した。熱中症は毎年、多くの人が命や健康を失う深刻な問題となっている。屋外作業だけでなく、通勤・スポーツ・日常のあらゆる場面でリスクは高まっている。熱中症の怖さは、自分では気づきにくいこと。倒れてから気づくのでは、遅すぎる。「Heat Core Band」Heat Core Bandが両立させたのは、厚さ11mmの超薄型設計と