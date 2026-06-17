阪神2軍は17日、SGL尼崎で「独立リーグ連合チーム」と対戦する。阪神・豊田寛外野手（29）は「3番・指名打者」で先発出場する。豊田は今春キャンプで右手首を骨折。2軍でリハビリを続けていたが、約4カ月ぶりの実戦復帰となる。以下は阪神のスタメン。阪神1（中）岡城2（一）川崎3（指）豊田4（右）コンスエグラ5（二）佐野6（左）西純7（三）戸井8（捕）町田9（遊）山田先発早瀬