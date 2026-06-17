健康に前向きな社会の実現を目指し、コンディショニングブランド「TENTIAL（テンシャル）」を展開するTENTIAL（以下、テンシャル）は、累計販売200万セット（200万セット：トップス‧ボトムス2点で1セット換算（400万枚販売実績）、累計販売数は2025年12月時点）を突破した疲労回復パジャマ「BAKUNE」シリーズから初となるシルク素材の「BAKUNE Premium シルク」を、6月16日にテンシャル公式オンラインストアならびに全国のオ