◇W杯北中米大会1次リーグI組フランス3―1セネガル（2026年6月16日イーストラザフォード）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグI組第1戦は16日（日本時間17日）、前回準優勝のフランス（FIFAランク2位）がセネガル（同16位）を3―1で下し白星発進。FWキリアン・エムバペ（27＝レアル・マドリード）が先制ゴールを含む2得点の活躍で勝利に貢献。大会通算14得点に伸ばし、ドイツ代表ミロスラフ・クローゼらの大会最