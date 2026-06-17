イオンリテールは、6月17日から、「イオン」「イオンスタイル」等、約390店舗（関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の店舗。一部取り扱いのない店舗がある）において、MSC認証（水産資源や環境に配慮し、適切に管理された持続可能な漁業に関する国際的な認証）のアルゼンチン産アルゼンチンアカエビを国内小売で初めて販売する。同社では、限りある水産資源を守り、伝統的な魚食文化を未来の子どもたちに残していくため、持続可能