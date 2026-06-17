岐阜県のリサイクル工場で、火事がありました。 【現場の画像】真っ黒な煙が…リチウムイオン電池の加工など行うリサイクル工場で火事 火事があったのは、岐阜県御嵩町のリサイクル工場で、17日午前5時15分ごろ、「黒煙が見える」などと消防から警察に連絡がありました。 【画像】真っ黒な煙が…リサイクル工場で火事 警察によりますと消防車10台などが消火活動にあたり、通報から約7時間後の正午に火はほぼ消し止められました