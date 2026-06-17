猿田彦珈琲が運営するスペシャルティコーヒー専門店「猿田彦珈琲」は、夏の贈り物シーズンに合わせて、6月16日から公式オンラインショップ・店舗で販売を開始した。また、オンラインショップ限定のギフトセット3種を発売する。アイスコーヒーやコーヒーゼリーなど、暑い季節に楽しみたい人気商品を詰め合わせた夏限定のギフトセット。家族や友人への手軽な贈り物としてはもちろん、お中元や日頃お世話になっている人への季節の挨拶