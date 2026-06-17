ことし9月に開催されるアジア大会に向け、名古屋市内の駅で不審者に対応する訓練が行われました。 【写真を見る】駅で“刃物男”が暴れ…液体まいた想定 アジア大会前に不審者の対応訓練 ｢関係部署との連携や対応を再確認｣ 名古屋 訓練は南区の名鉄・大江駅で刃物を持った男が暴れ、液体を撒いたという想定で行われました。 「関係部署との連携や対応を再確認」 不審な男を見つけた駅員が警察に通報すると、到着した警察官が刃